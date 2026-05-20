Compie vent’anni "Terra e Laghi", festival internazionale di teatro nell’ Insubria e nella Macroregione alpina. L’edizione 2026 vede in cartellone 85 spettacoli dal 21 maggio fino al mese di novembre, che coinvolgeranno un totale di 44 comuni tra Italia e Svizzera. Il programma è stato illustrato a Palazzo Estense: anche quest’anno sarà infatti Varese ad aprire le danze, con l’evento inaugurale del 5 giugno. Alle 21 ai Giardini Estensi Teatro Blu porterà in scena "La regina delle nevi", spettacolo dedicato alle Olimpiadi e ai valori dello sport, che dopo aver già calcato i palchi di mezzo mondo (Cina, Belgio, Ungheria, Italia) ora arriva a Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Terre e Laghi. Vent’anni senza confini

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l festival «Terra e Laghi» compie ventanni: sette mesi di teatro per ridisegnare i confini

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