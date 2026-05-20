Termovalorizzatore | interrogazione sulla posizione della Provincia

Recentemente si è sollevato il tema del termovalorizzatore, con un’interrogazione volta a chiarire quale sia la posizione dell’amministrazione provinciale. In particolare, si chiede come possa la Provincia determinare se il presidente abbia già espresso il proprio voto sulla questione. Inoltre, si evidenzia che il tavolo di lavoro con i sindaci, incaricato di discutere il progetto, risulta inattivo da circa un anno. La questione rimane al centro di attenzione tra le parti coinvolte.

?? Punti chiave Come può la Provincia decidere se il Presidente ha già votato? Perché il tavolo di lavoro con i sindaci è fermo da un anno? Chi garantirà la coerenza tra le scelte di Calizzano e della Provincia? Quali impatti reali avrà l'impianto sulla vita dei 19 comuni della valle??? In Breve Consiglieri Mirri, Ghersi, Lima e Niero chiedono chiarezza sulla posizione provinciale. I 19 comuni della Valbormida sono contrari al progetto del termovalorizzatore. Il tavolo di lavoro specifico co . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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