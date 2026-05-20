Termovalorizzatore 31 milioni per potenziare le strade | Ma i rifiuti non arrivano sul treno?

Il 15 maggio è stata posata la prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba, a Roma sud. Contestualmente, sono stati annunciati oltre 30 milioni di euro destinati a migliorare la viabilità nella zona del quadrante Ardeatino e Laurentino. La cifra sarà impiegata per interventi sulle strade, anche se si solleva la domanda sui rifornimenti dei rifiuti, che non arrivano tramite treno. La notizia riguarda quindi sia i lavori di infrastruttura sia aspetti legati alla gestione dei rifiuti.

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Oltre 30 milioni di euro per la viabilità del quadrante Ardeatino e Laurentino, a Roma sud. L'annuncio è arrivato insieme alla posa della prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba, avvenuta il 15 maggio. Termovalorizzatore e viabilitàTra i progetti previsti per lo sviluppo dell'area. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cittanova: 2,3 milioni per strade e l’ex carcere: arrivano i fondi? Domande chiave Come verranno ripartiti esattamente i fondi per le strade? Quali interventi specifici attenderanno l'ex carcere di Cittanova? Chi... Strade extraurbane, quattro milioni per ripulire dai rifiutiRisorse straordinarie per ripulire le strade extraurbane siciliane, rimuovere i rifiuti abbandonati dai bordi e restituire decoro al territorio. Al via i lavori per il termovalorizzatore di Roma, Gualtieri: Sicuro e meno inquinante di qualsiasi strada trafficataAl via oggi, venerdì 15 maggio, i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma. Un investimento da un miliardo di euro per l’impianto che tratterà 600mila tonnellate di rifiuti indiffere ... adnkronos.com Termovalorizzatore di Roma, partono i lavori. Gualtieri: Inquinerà meno di una strada trafficataAl via il cantiere a Santa Palomba: l’impianto da un miliardo sarà operativo nel 2029. Previsto il trasporto degli scarti via ferrovia, un’area verde e il monitoraggio dei fumi ... romatoday.it