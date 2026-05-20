Termovalorizzatore 31 milioni per potenziare le strade | Ma i rifiuti non arrivano sul treno?
Il 15 maggio è stata posata la prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba, a Roma sud. Contestualmente, sono stati annunciati oltre 30 milioni di euro destinati a migliorare la viabilità nella zona del quadrante Ardeatino e Laurentino. La cifra sarà impiegata per interventi sulle strade, anche se si solleva la domanda sui rifornimenti dei rifiuti, che non arrivano tramite treno. La notizia riguarda quindi sia i lavori di infrastruttura sia aspetti legati alla gestione dei rifiuti.
Oltre 30 milioni di euro per la viabilità del quadrante Ardeatino e Laurentino, a Roma sud. L'annuncio è arrivato insieme alla posa della prima pietra del termovalorizzatore di Santa Palomba, avvenuta il 15 maggio. Termovalorizzatore e viabilitàTra i progetti previsti per lo sviluppo dell'area. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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