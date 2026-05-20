Teresa Potenza svela gli orrori della mafia di Cerignola a ' Belve Crime' | Ho testimoniato per aiutare altre mamme
Teresa Potenza ha deciso di testimoniare nel processo denominato ‘Cartagine’, che ha portato alla distruzione della mafia a Cerignola. La donna ha dichiarato di aver scelto di parlare per aiutare altre mamme e ha descritto gli orrori vissuti nel corso dell’indagine. La sua testimonianza ha avuto un impatto significativo sulla vicenda giudiziaria, anche se ha comportato conseguenze sulla sua vita personale. Potenza ha espresso la volontà di continuare a collaborare con le autorità per contrastare la criminalità organizzata.
“Ho deciso di testimoniare per aiutare le altre mamme”. Una scelta coraggiosa, che Teresa Potenza - testimone di giustizia nel proceso ‘Cartagine’ che ha distrutto la mafia di Cerignola - rivendica e difende, nonostante quella decisione abbia condizionato pesantemente la sua vita, e quella del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Teresa Potenza a Belve Crime: la donna che ha fatto cadere la mafia di Cerignola sullo sgabello della FagnaniIl volto coperto, i capelli raccolti e ‘nascosti’ in un cappello, la voce camuffata: nonostante le sue fattezze siano state abilmente celate per...
Teresa Potenza a Belve Crime, la prima donna ‘pentita’ della mafia foggiana(Adnkronos) – Teresa Potenza è la prima donna ad aver rotto il muro di omertà della mafia foggiana.
Ho rotto l'omertà sulla mafia per far crescere libero mio figlio. Teresa Potenza si racconta a Belve Crime >> https://buff.ly/Pcaqp5t facebook
Io sono Dio. Decido chi vive e chi muore: l’inferno di Teresa Potenza, ex del boss MastrangeloPotenza ha ripercorso gli anni accanto al boss di Cerignola Giuseppe Mastrangelo, condannato a tre ergastoli per quattro omicidi anche grazie alle sue dichiarazioni ... dire.it
Teresa Potenza, il racconto dell'ex del boss di Cerignola a Belve CrimeBelve Crime torna su Rai 2 questa sera alle 21:20 e tra gli ospiti vi è anche Teresa Potenza, oggi testimone di giustizia che racconta la vita all'interno della mafia di Cerignola. notizie.it