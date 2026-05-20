Teresa Potenza svela gli orrori della mafia di Cerignola a ' Belve Crime' | Ho testimoniato per aiutare altre mamme

Teresa Potenza ha deciso di testimoniare nel processo denominato ‘Cartagine’, che ha portato alla distruzione della mafia a Cerignola. La donna ha dichiarato di aver scelto di parlare per aiutare altre mamme e ha descritto gli orrori vissuti nel corso dell’indagine. La sua testimonianza ha avuto un impatto significativo sulla vicenda giudiziaria, anche se ha comportato conseguenze sulla sua vita personale. Potenza ha espresso la volontà di continuare a collaborare con le autorità per contrastare la criminalità organizzata.

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