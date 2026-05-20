Teresa Potenza | la prima donna a sfidare la mafia foggiana a Belve Crime

Questa sera su Rai 2 viene trasmessa una nuova puntata di Belve Crime, il programma condotto da un giornalista che approfondisce storie di cronaca e criminalità. Tra i servizi in scaletta, c’è quello dedicato a Teresa Potenza, che si distingue come la prima donna a sfidare la mafia foggiana. La puntata include interviste e testimonianze di chi ha seguito da vicino questa vicenda. La trasmissione si propone di analizzare i fatti senza interventi di commento o opinioni personali.

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani, e tra i protagonisti c’è una storia che lascia senza fiato: quella di Teresa Potenza, la prima donna ad aver rotto il muro di omertà della mafia foggiana, nota anche come la “Quarta Mafia”, diventando testimone di giustizia in uno dei processi più importanti nella lotta alla criminalità organizzata della Capitanata. Per ragioni di sicurezza, la Potenza si è presentata in trasmissione con il volto coperto, i capelli nascosti sotto un cappello e la voce camuffata: un dettaglio che dice già tutto sul peso che ancora oggi porta con sé la sua scelta di collaborare con lo Stato. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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