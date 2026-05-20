Un uomo ha tentato di rapinare un negozio minacciando la commessa con una pistola, probabilmente una scacciacani, e si è nascosto il volto con il cappuccio della felpa. Dopo aver minacciato la dipendente, è stato messo in fuga usando uno spray urticante. La scena si è svolta in un momento in cui il negozio era aperto, ma non ci sono stati feriti. Le forze dell'ordine sono intervenute per le indagini e la ricerca dell’autore.

È entrato nascondendosi il volto col cappuccio della felpa e ha minacciato la commessa con una pistola, probabilmente una scacciacani. Il tentativo di rapina è andato in scena intorno alle ore 16 di ieri pomeriggio all’erboristeria di via Gramsci, nel centro di Sesto Fiorentino. L’uomo, che secondo le prime ipotesi sarebbe stato di origini nordafricane, è entrato nel negozio mentre non erano presenti clienti. Ha quindi usato l’arma per intimare alla commessa, l’unica presente al momento, di consegnargli l’incasso della giornata. La donna ha però reagito spruzzando contro l’aggressore dello spray urticante che custodiva sotto al banco, a portata di mano, proprio per difendersi da eventuali malviventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta la rapina con una pistola . Messo in fuga con lo spray urticante

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