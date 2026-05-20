Nel torneo di Serie D di tennis si contendono la scena circa 500 squadre, con il Veneto che mira a stabilire un nuovo record di partecipazione. Tra le formazioni in gara, alcune provenienti da Verona sono in corsa per la promozione in Serie C. La Federazione sportiva si prepara a coordinare questa grande manifestazione, organizzando le partite e monitorando le vicende di tutte le squadre coinvolte. La competizione si svolge nel rispetto delle norme stabilite, con un numero elevato di incontri distribuiti sul territorio.

? Domande chiave Quali squadre veronesi lottano per la promozione in Serie C?. Come farà la Federazione a gestire oltre 500 formazioni contemporaneamente?. Chi sono i favoriti per dominare i tabelloni ad eliminazione diretta?. Dove si svolgerà il gran finale del tour de force estivo?.? In Breve Regular season fino al 7 giugno, playoff estivi dal 21 giugno al 20 settembre.. Gran finale del torneo programmato a Jesolo presso il Republic il 26-27 settembre.. Settore maschile D2 conta 50 team, mentre la D3 femminile ne ha 83.. Oltre 200 squadre maschili competono nella categoria base D4 per il territorio.. Oltre 500 formazioni si sfidano sul campo per il campionato regionale di tennis in Serie D, con il Veneto che punta a un record di partecipazione che mette alla prova l’organizzazione della Federazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis Serie D: 500 squadre in campo, il Veneto punta al record

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