Tennis | scoperto il trattato del 1555 che ne segnò le regole
È stato ritrovato un documento del 1555 che stabilisce le regole del tennis. La scoperta solleva domande sulla figura di un abate di Brescia, autore del trattato, e sul ruolo di una discussione con un duca in quella fase storica. Il testo rappresenta una delle prime codificazioni delle norme di questo sport, ancora oggi oggetto di interesse storico e legale. La presenza di questo documento permette di comprendere meglio le origini e lo sviluppo delle regole del tennis nel XVI secolo.
? Domande chiave Come ha fatto un abate bresciano a codificare le regole del tennis?. Perché una discussione con un duca portò alla nascita del trattato?. Chi era il nobile ferrarese che si allenava con lo sportivo Scaino?. Cosa rivela il testo del 1555 sul legame tra corpo e mente?.? In Breve Evento al MuSa di Salò sabato 23 maggio con relatori Goffi e Grismondi.. Scaino scrisse il trattato nel 1555 per risolvere dispute con il duca d'Este.. Il volume è conservato presso la Biblioteca dell'Università Cattolica di Brescia.. Il testo divide il gioco in tre parti tra tecnica, natura e pedagogia.. Sabato 23 maggio alle ore 16, il MuSa Museo di Salò ospiterà un incontro dedicato al trattato del 1555 che segna la nascita della teoria del tennis. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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