Tennis | scoperto il trattato del 1555 che ne segnò le regole

È stato ritrovato un documento del 1555 che stabilisce le regole del tennis. La scoperta solleva domande sulla figura di un abate di Brescia, autore del trattato, e sul ruolo di una discussione con un duca in quella fase storica. Il testo rappresenta una delle prime codificazioni delle norme di questo sport, ancora oggi oggetto di interesse storico e legale. La presenza di questo documento permette di comprendere meglio le origini e lo sviluppo delle regole del tennis nel XVI secolo.

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