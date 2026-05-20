Tempo d' estate tornano le serate mondane a bordo piscina

Venerdì 22 e sabato 23 maggio, dalle 19, la dimora ottocentesca di via San Marco a Padova apre la stagione dello Sporting Club con due serate inaugurali: il nuovo format "Il venerdì a bordo piscina" con cena animata e dj set dagli anni Ottanta ai Duemila, e il sabato "Estate Italiana" con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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