TEDxModena torna al Collegio San Carlo 19 speaker da tutto il mondo per i 10 anni dell’evento

Da modenatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione di TEDxModena quest'anno celebra il decimo anniversario e si svolgerà nuovamente al Collegio San Carlo. Saranno presenti dieci speaker provenienti da vari paesi, pronti a condividere le proprie esperienze e idee. Tra loro, un’attrice nota per il suo lavoro tra cinema, teatro e produzioni internazionali presenterà un intervento sul percorso artistico come processo di trasformazione costante, attraversando ruoli, mondi e prospettive diverse. L’evento si terrà nel rispetto delle modalità di incontri pubblici previste.

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Martina Stella, attrice tra cinema, teatro e produzioni internazionali, porterà sul palco un racconto sul percorso artistico come trasformazione continua, tra ruoli, mondi e visioni diverse. Una riflessione sulla capacità del cinema di raccontare non solo storie, ma evoluzioni personali.Iscriviti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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