TEDxModena torna al Collegio San Carlo 19 speaker da tutto il mondo per i 10 anni dell’evento

L'edizione di TEDxModena quest'anno celebra il decimo anniversario e si svolgerà nuovamente al Collegio San Carlo. Saranno presenti dieci speaker provenienti da vari paesi, pronti a condividere le proprie esperienze e idee. Tra loro, un’attrice nota per il suo lavoro tra cinema, teatro e produzioni internazionali presenterà un intervento sul percorso artistico come processo di trasformazione costante, attraversando ruoli, mondi e prospettive diverse. L’evento si terrà nel rispetto delle modalità di incontri pubblici previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui