TEDx Saronno 2026 | ecco chi salirà sul palco di Occhi da libellula
Il 23 maggio si svolgerà al Teatro Giuditta Pasta di Saronno l'evento TEDx Saronno 2026. Dieci relatori saliranno sul palco per condividere le loro idee e esperienze. L'iniziativa si svolge in una location storica della città ed è aperta al pubblico. Durante la giornata, i partecipanti ascolteranno interventi di vario genere, con l’obiettivo di stimolare il confronto e la riflessione su temi diversi. L'evento rappresenta un'occasione per conoscere nuovi punti di vista e approfondire argomenti di attualità.
Cormano: adozione del Programma Integrato di Intervento in variante al PGT per l’area ex Viba Group, deposito atti e pubblicazione dell’avviso Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29.04.2026, avente per oggetto “Adozione del. All’interno del mercato odierno, una stampante etichette adesive a colori professionale svolge un ruolo cruciale. Sabato 9 maggio, alla fiera del Milano Comics & Games a Busto Arsizio, centinaia di. Bollate, Gaia Servizi assume 4 operai a tempo pieno e indeterminato. Gaia Servizi ha pubblicato. Un controllo della Polizia Stradale lungo l’autostrada A8, vicino alla barriera di Milano Nord, ha. Aeroporto di Milano Malpensa al centro di una vasta operazione contro il contrabbando di tabacco. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
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