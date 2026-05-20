TEDx Saronno 2026 | ecco chi salirà sul palco di Occhi da libellula

Il 23 maggio si svolgerà al Teatro Giuditta Pasta di Saronno l'evento TEDx Saronno 2026. Dieci relatori saliranno sul palco per condividere le loro idee e esperienze. L'iniziativa si svolge in una location storica della città ed è aperta al pubblico. Durante la giornata, i partecipanti ascolteranno interventi di vario genere, con l’obiettivo di stimolare il confronto e la riflessione su temi diversi. L'evento rappresenta un'occasione per conoscere nuovi punti di vista e approfondire argomenti di attualità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui