Tecnologia al servizio delle persone | il modello First Point si impone nel mercato

Da corrieretoscano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mercato attuale, caratterizzato da un rapido sviluppo digitale, un nuovo modello chiamato First Point si sta facendo strada. Questo approccio si concentra sull'uso della tecnologia per migliorare i servizi rivolti alle persone. La strategia prevede l'adozione di strumenti innovativi che facilitano le interazioni e semplificano le procedure. La crescita del modello si è verificata attraverso l'implementazione di nuove soluzioni digitali in diversi settori, con risultati che portano a un aumento della presenza sul mercato.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE In un mercato in cui il digitale corre veloce e il rischio di rincorrere l’innovazione senza una direzione precisa è sempre dietro l’angolo, First Point ha scelto una strada diversa: crescere sì, ma farlo in modo sostenibile, senza perdere di vista ciò che conta più di tutto, ovvero le persone. Nata a Fidenza nel 1999, l’azienda si è affermata nel tempo come partner specializzato per il mondo business, affiancando le imprese nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture informatiche e di telecomunicazione. Un percorso costruito su competenze tecniche solide, una visione imprenditoriale lungimirante e una cultura del servizio che mette al centro la relazione con il cliente e il valore umano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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