Teatro Jenco Cinque eventi da non perdere
Termina con uno sguardo rivolto al territorio e alle sinergie che crea la stagione del teatro Jenco. Il sipario si chiude con " Camucioli – Fiori del territorio ", la rassegna dedicata alle realtà artistiche locali che da venerdì a sabato 30 animerà il teatro con 5 appuntamenti alle 21. La stagione teatrale del Comune è curata da Movimenti Artistici Trasversali con la direzione artistica di Jonathan Bertolai. "Camucioli – Fiori del territorio" rappresenta non solo la conclusione della stagione del Teatro Jenco, ma anche una dichiarazione di intenti: continuare a costruire uno spazio culturale aperto, inclusivo e legato alla città e alle energie creative. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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