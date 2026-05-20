Teatro delle Vittorie in vendita c' è l' interesse del ministero della Cultura | Potrebbe diventare un museo
Il Teatro delle Vittorie, un luogo storico della scena culturale cittadina, è attualmente in vendita da parte della Rai, che ha dichiarato la decisione motivata da ragioni di sostenibilità economica. La notizia ha suscitato reazioni di dissenso tra alcuni artisti e personaggi noti. Recentemente si è saputo che il Ministero della Cultura ha manifestato interesse per l’immobile, ipotizzando la possibilità di trasformarlo in un museo. La questione rimane aperta mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla futura destinazione del teatro.
Si apre uno spiraglio sul futuro dello storico Teatro delle Vittorie, che la Rai ha messo in vendita perché “non più sostenibile”, scatenando un’ondata di proteste vip, da Renzo Arbore a Fiorello, fino a Stefano De Martino. Ora a “salvare” la struttura potrebbe intervenire il ministero della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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