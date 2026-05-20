Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Numeri da record

Il teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova ha registrato un afflusso di oltre 1.500 spettatori durante l’ultima programmazione. La stagione ha incluso spettacoli rivolti a un pubblico adulto, eventi dedicati alle famiglie e matinée riservate alle scuole. La partecipazione ha superato le aspettative, con numeri che non si vedevano da tempo. La serie di appuntamenti ha coinvolto diverse fasce di pubblico, confermando l’interesse per le attività culturali in questa struttura.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Più di 1.500 spettatori, una programmazione articolata tra spettacoli per adulti, appuntamenti per famiglie e matinée dedicate alle scuole. Si chiude con un bilancio decisamente positivo la stagione teatrale 20252026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata da KanterStrasse, che quest’anno celebra anche il traguardo dei vent’anni di attività sul territorio. Il cartellone appena concluso ha proposto sette spettacoli serali rivolti al pubblico adulto, sei appuntamenti della rassegna Diffusioni KIDS dedicata alle famiglie e numerose iniziative mattutine pensate per gli studenti delle scuole del territorio, confermando la capacità del teatro di coinvolgere un pubblico trasversale e di consolidare il proprio ruolo culturale all’interno della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova. Numeri da record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Teatro auditorium Le Fornaci: finale di stagione tra teatro e musicaArezzo, 14 aprile 2026 – Si avvia alla conclusione la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata... Terranuova. Teatro Le Fornaci: doppio appuntamento per la chiusura della stagione 2025/2026Arezzo, 15 aprile 2026 – Si avvia alla conclusione la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata... Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova. Numeri da recordArezzo, 20 maggio 2026 – Più di 1.500 spettatori, una programmazione articolata tra spettacoli per adulti, appuntamenti per famiglie e matinée dedicate alle scuole. Si chiude con un bilancio decisamen ... lanazione.it Teatro Auditorium Le Fornaci: al via i corsi di teatro 2025/26 a cura di KanterStrasseArezzo, 17 settembre 2025 – Teatro Auditorium Le Fornaci: al via i corsi di teatro 2025/26 a cura di KanterStrasse Formazione, passione e creatività sul palcoscenico Tornano al Teatro Auditorium Le ... lanazione.it