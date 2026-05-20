Team Altamura se va via Mangia un ex Benevento in pole position per la panchina
Il Team Altamura potrebbe cambiare allenatore dopo la fine della stagione, nonostante la squadra abbia concluso il campionato con un piazzamento vicino ai playoff. Attualmente, tra i candidati alla guida tecnica c’è un ex allenatore di una squadra di Serie B, che avrebbe già manifestato interesse. La società non ha ancora annunciato ufficialmente la decisione, ma si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La posizione dell’allenatore attuale non è stata ufficialmente comunicata.
Potrebbe essere addio tra il Team Altamura e l’allenatore Devis Mangia nonostante l’ottima stagione disputata dai pugliesi che hanno sfiorato i play off. In caso di addio, in pole position per sedersi sulla panchina c’è il nome di Ledian Memushaj, reduce dall’esperienza al Leon nel girone B di Serie D dove ha raggiunto i play off. L’ex centrocampista del Benevento, nel Sannio la stagione del debutto in A dei giallorossi, è un profilo che piace per la sua idea di calcio ed è stato accostato anche al Pineto dove potrebbe non essere confermato mister Tisci. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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