Team Altamura se va via Mangia un ex Benevento in pole position per la panchina

Il Team Altamura potrebbe cambiare allenatore dopo la fine della stagione, nonostante la squadra abbia concluso il campionato con un piazzamento vicino ai playoff. Attualmente, tra i candidati alla guida tecnica c’è un ex allenatore di una squadra di Serie B, che avrebbe già manifestato interesse. La società non ha ancora annunciato ufficialmente la decisione, ma si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La posizione dell’allenatore attuale non è stata ufficialmente comunicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui