Taurianova l' appello di un malato oncologico escluso da aiuti regionali

Un uomo malato di cancro a Taurianova ha espresso pubblicamente il suo disagio dopo essere stato escluso dagli aiuti regionali destinati alle donne affette da tumore. L’appello si è concentrato sulla sensazione di isolamento e sulla mancanza di assistenza finanziaria in un momento di grande fragilità. La regione ha stanziato fondi specifici per le donne malate di cancro, ma questa persona ritiene di essere rimasto escluso da tali benefici. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla distribuzione degli aiuti ai malati oncologici.

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