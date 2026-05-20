Taurianova l' appello di un malato oncologico escluso da aiuti regionali
Un uomo malato di cancro a Taurianova ha espresso pubblicamente il suo disagio dopo essere stato escluso dagli aiuti regionali destinati alle donne affette da tumore. L’appello si è concentrato sulla sensazione di isolamento e sulla mancanza di assistenza finanziaria in un momento di grande fragilità. La regione ha stanziato fondi specifici per le donne malate di cancro, ma questa persona ritiene di essere rimasto escluso da tali benefici. La vicenda ha suscitato attenzione e discussioni sulla distribuzione degli aiuti ai malati oncologici.
Un triste sfogo e la sensazione di essere due volte solo, nella fragilità della malattia oncologica e perché non destinatario di quegli aiuti che la Regione ha invece stanziato per le sole donne affette da cancro. Sergio Carrozza affida la sua amara considerazione a una lettera aperta, nella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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