Tassi USA verso un indesiderato rialzo? Rendimenti Treasury al top dal 2007

I rendimenti dei Treasury statunitensi hanno raggiunto i livelli più alti dal 2007, evidenziando un aumento dei costi di finanziamento. Questa crescita si accompagna a segnali di una possibile stretta della politica monetaria da parte della Federal Reserve, in risposta all’aumento dei prezzi influenzato dall’impennata del petrolio e dal peggioramento della situazione nel Medio Oriente. I tassi più elevati indicano una risposta del mercato alle tensioni internazionali e alle pressioni inflazionistiche che si sono intensificate negli ultimi mesi.

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I rendimenti die Treasury americani sono volati al massimi dal 2007, suggerendo una fase restrittiva della politica monetaria americana, di riflesso all’intensificarsi delle pressioni sui prezzi a causa dell’impennata del petrolio e del conflitto in Medioriente. UNa fase che coinciderebbe con la nuova era Warsh alla guida della Fed. Il rialzo dell’intera curva dei tassi. Il rendimento del bond trentennale è volato ieri sino al 5,2%, il livello più alto dal 2007, nel pieno di un intenso sell-off del comparto governativo. e sosta oggi poco sotto tale livello al 5,17%. Il rendimento del decennale — principale benchmark per il costo del debito statunitense — è salito ad un massimo del 4,67%, mentre il biennale, più sensibile alle mosse di breve della Fed, ha terminato la giornata di ieri al 4,12%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tassi USA verso un “indesiderato” rialzo? Rendimenti Treasury al top dal 2007 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Btp Valore di marzo, tassi rivisti al rialzo: i rendimenti annuali salgono fino al 3,8%Roma, 6 marzo 2026 – Gradita sorpresa per i risparmiatori che hanno deciso di investire in Btp valore a marzo. BTP Valore fa sold-out: collocamento verso rialzo rendimentiIl BTP Valore continua a incassare ordini sul mercato MOT di Borsa Italiana, anche per effetto della guerra in Iran e della maggiore avversione... Tassi USA verso un indesiderato rialzo? Rendimenti Treasury al top dal 2007I movimenti di mercato segnalano un sempre più probabile rialzo dei tassi d’interesse da parte della Fed in risposta all’impenmnata dell’inflazione ... quifinanza.it Gli Emirati A.U. escono dal cartello Opec/Opec+: liberi di esportare di più... Per FED e BCE riunioni che non toccano i tassi, ma informeranno i mercati. Oggi giornata topica per i numeri di 6 delle 7 magnifiche del tech Usa. Guerra in IRAN: posizioni lontan x.com Cosa Succede all'Economia se i Rendimenti dei Treasury a 30 Anni Continuano a Salire Oltre il 5%? reddit Usa, rendimento Treasury a 30 anni supera il 5,19% ai massimi dal 2007. Cosa lo spinge al rialzoIn aumento anche il rendimento del T-bond decennale, benchmark per mutui, prestiti auto e carte di credito, che ha raggiunto il 4,687% ... milanofinanza.it