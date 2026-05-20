Tango e musica elettronica Il cartellone degli appuntamenti

A Recanati si avvicina una settimana ricca di eventi che spaziano tra musica, arte e incontri culturali. La città si prepara a ospitare spettacoli di tango e musica elettronica, insieme a mostre e altre iniziative dedicate alla cultura. La seconda metà di maggio si presenta con un calendario ricco di appuntamenti, pensati per coinvolgere il pubblico locale e non solo. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse location del centro, offrendo un programma vario e articolato.

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