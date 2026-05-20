Tango e musica elettronica Il cartellone degli appuntamenti
A Recanati si avvicina una settimana ricca di eventi che spaziano tra musica, arte e incontri culturali. La città si prepara a ospitare spettacoli di tango e musica elettronica, insieme a mostre e altre iniziative dedicate alla cultura. La seconda metà di maggio si presenta con un calendario ricco di appuntamenti, pensati per coinvolgere il pubblico locale e non solo. Le manifestazioni si svolgeranno in diverse location del centro, offrendo un programma vario e articolato.
Una seconda metà di maggio intensa per Recanati, tra spettacoli, mostre, incontri culturali e grandi appuntamenti. L’assessore alla cultura Ettore Pelati (foto) ha illustrato le iniziative in programma. Tra gli appuntamenti più attesi le serate astronomiche del 22 e 23 maggio al castello di Montefiore, organizzate dall’associazione locale. Sabato e domenica il teatro Persiani ospiterà "Banco Scenico", spettacolo conclusivo del liceo Leopardi, mentre domenica alle 17 andrà in scena "Palabras de Tango", evento centrale di un festival dedicato ai legami culturali tra Italia, Argentina e comunità marchigiana emigrata oltreoceano, promosso con il Museo dell’emigrazione marchigiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
El Tango de Navidad | Electronic Tango | Bandoneón, Violin & Bass
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