Nella zona di Canley Heights, quattro giovani sono rimasti feriti e uno ha perso la vita in una sparatoria avvenuta ieri sera. I cinque coinvolti sono tutti giovani, ma i loro nomi non sono stati resi noti. Due dei feriti sono arrivati in ospedale diverso, uno in un centro sanitario vicino e l’altro in un altro a pochi chilometri di distanza, nella stessa serata. La polizia sta indagando sulle modalità dell’incidente e sul motivo alla base dello scontro a fuoco.

? Domande chiave Chi sono i cinque giovani coinvolti nella sparatoria di Canley Heights?. Come hanno fatto i feriti a raggiungere due ospedali diversi contemporaneamente?. Perché i feriti si sono recati autonomamente in ospedale senza ambulanze?. Cosa riveleranno le analisi balistiche sulla potenza d'fuoco utilizzata ieri?.? In Breve Sparatoria tra le 20:30 e le 21:50 in una residenza di Canley Heights.. Due feriti critici ricoverati presso l'ospedale di Fairfield dopo l'aggressione.. Un diciannovenne è giunto autonomamente all'ospedale di Liverpool alle 21:50.. Squadrone per l'omicidio coordina indagini balistiche e ricerche sul luogo del crimine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sydney, sparatoria a Canley Heights: un morto e quattro feriti

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