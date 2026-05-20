Supplenze docenti 2026 chi non ha presentato domanda a marzo partecipa con il punteggio del 2024

Per le supplenze del 202627, alcuni docenti che non hanno presentato domanda a marzo potranno partecipare utilizzando il punteggio del 2024. Questa possibilità riguarda chi ha omesso di inoltrare la richiesta di rinnovo GPS nel primo periodo. La situazione crea una certa complessità per coloro che si trovano ora in difficoltà, dovendo confrontarsi con le nuove modalità di assegnazione delle supplenze per il prossimo anno scolastico.

Supplenze anno scolastico 202627: c'è chi ha "saltato" la domanda di marzo per il rinnovo GPS e adesso si trova in difficoltà. Cosa si può fare e cosa no: non tutto è perduto, ma qualcosa per il momento sì. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026, algoritmo e preferenze: quali sono le novità in arrivo

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