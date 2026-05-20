Superenalotto estrazione di martedì 19 | due 5 da 48.888,05 euro ciascuno a Lovere e Canneto sull’Oglio
L'estrazione del Superenalotto di martedì 19 maggio ha portato due vincite da 48.888,05 euro ciascuna, con numeri centrati a Lovere e Canneto sull’Oglio. Anche questa settimana, nessun giocatore ha centrato il jackpot, che resta ancora irrisolto. Le schedine vincenti sono state convalidate in punti vendita diversi. Le estrazioni continuano ogni martedì e giovedì, con premi che aumentano se non vengono assegnati nel turno precedente.
Milano, 20 maggio 2026 - È’ andata ancora a vuoto anche ieri, estrazione di martedì 19 maggio, la caccia alla sestina vincente del SuperEnalotto con il jackpot per il “6” che domani, giovedì 21 maggio, v ale 167 milioni e 400mila euro Una giocatrice in un bar di Roma, mentre compila una schedina del Superenalotto in attesa dell'estrazione di oggi 5 settembre 2010. ANSACLAUDIO PERI L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Se ti sei perso un’estrazione controlla il nostro archivio di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. La Lombardia comunque si più consolare con una serie di vincite “pesanti” ai singoli giochi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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