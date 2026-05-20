Superenalotto estrazione di martedì 19 | due 5 da 48.888,05 euro ciascuno a Lovere e Canneto sull’Oglio

L'estrazione del Superenalotto di martedì 19 maggio ha portato due vincite da 48.888,05 euro ciascuna, con numeri centrati a Lovere e Canneto sull’Oglio. Anche questa settimana, nessun giocatore ha centrato il jackpot, che resta ancora irrisolto. Le schedine vincenti sono state convalidate in punti vendita diversi. Le estrazioni continuano ogni martedì e giovedì, con premi che aumentano se non vengono assegnati nel turno precedente.

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Milano, 20 maggio 2026 - È’ andata ancora a vuoto anche ieri, estrazione di martedì 19 maggio, la caccia alla sestina vincente del SuperEnalotto con il jackpot per il “6” che domani, giovedì 21 maggio, v ale 167 milioni e 400mila euro Una giocatrice in un bar di Roma, mentre compila una schedina del Superenalotto in attesa dell'estrazione di oggi 5 settembre 2010. ANSACLAUDIO PERI L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda in provincia di Brescia. Se ti sei perso un’estrazione controlla il nostro archivio di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto. La Lombardia comunque si più consolare con una serie di vincite “pesanti” ai singoli giochi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Superenalotto, estrazione di martedì 19: due 5 da 48.888,05 euro ciascuno a Lovere e Canneto sull’Oglio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento SuperEnalotto, estrazione di oggi martedì 19 maggio: numeri vincenti, jackpot e quotePrimo appuntamento settimanale con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 19 maggio 2026, con il jackpot più... Estrazione Superenalotto oggi: i numeri fortunati di Lotto e 10eLotto, martedì 19 maggio 2026Milano, 19 maggio 2026 – È sempre caccia grossa al montepremi dei giochi a estrazione più ricco al mondo. L’ultimo 6 da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 19 maggio, sale a 166,5 milioni di euro #Curiosando x.com SuperEnalotto, a un passo dal 6. Ora il jackpot è da brividiLa vincita nell’estrazione di martedì 19 maggio in una ricevitoria di via Leonardo Da Vinci. Il jackpot sale ora a 167,4 milioni di euro ... lanazione.it Estrazioni oggi Lotto e SuperEnalotto: i numeri vincenti di martedì 19 maggio 2026Primo appuntamento con la fortuna della settimana: le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 19 maggio 2026, in diretta su Today.it a partire dalle ore 20. Il jackpot in palio ... today.it