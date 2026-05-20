SuperEnalotto a un passo dal 6 Ora il jackpot è da brividi

Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 19 maggio, una schedina ha centrato un “5” da 48. La vincita è stata realizzata a San Miniato, in provincia di Pisa. Al momento, il jackpot in palio ha raggiunto un livello molto elevato, attirando l’attenzione di chi spera di centrare il “6”. La somma accumulata supera di gran lunga le vincite precedenti, rendendo questa estrazione particolarmente attesa dagli appassionati del gioco.

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San Miniato (Pisa), 20 maggio 2026 – Toscana a un passo dal colpo grosso al SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 19 maggio è stato infatti centrato un “5” da 48.888,05 euro a San Miniato, in provincia di Pisa. La vincita è stata registrata presso l’esercizio “Vigliotti Miledi”, in via Leonardo Da Vinci 50-52, come riportato da Agipronews. Per un soffio dunque è sfumato il “6”, che continua a mancare ormai da quasi un anno. L’ultima sestina vincente risale infatti al 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, furono vinti 35,4 milioni di euro. Intanto cresce ancora il jackpot del SuperEnalotto: per la prossima estrazione, in programma giovedì 21 maggio, il montepremi sale a ben 167,4 milioni di euro, una delle cifre più alte degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - SuperEnalotto, a un passo dal “6”. Ora il jackpot è da brividi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SuperEnalotto - Estrazione e risultati 19/03/2026 Sullo stesso argomento Superenalotto da brividi, jackpot a 156,8 milioni di euro. A Firenze centrato un “5”Firenze, 29 aprile 2026 – Il SuperEnalotto premia ancora la Toscana, con un altro “5” centrato da un anonimo giocatore. Leggi anche: SuperEnalotto, in Campania ad un passo dal “6”: centrato un “5” da oltre 39mila SuperEnalotto, a un passo dal 6. Ora il jackpot è da brividiLa vincita nell’estrazione di martedì 19 maggio in una ricevitoria di via Leonardo Da Vinci. Il jackpot sale ora a 167,4 milioni di euro ... lanazione.it SuperEnalotto, in Calabria ad un passo dal 6: messo a segno un 5 da oltre 73milaIn Calabria sfiorato il 6 al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell'estrazione di sabato 16 maggio 2026 a Rende, in provincia di Cosenza – presso il Bar San Paolo in Via Kennedy, 12 - è stat ... zoom24.it