Suolo consumato Tagliaferri | Piacenza non può diventare il retrobottega della Regione
Un rappresentante locale ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione del territorio, sottolineando come Piacenza non possa essere considerata semplicemente una zona disponibile ad accogliere nuove iniziative senza un’analisi approfondita delle conseguenze. L’attenzione si concentra sul consumo del suolo e sulla necessità di pianificare con attenzione gli sviluppi futuri, evitando che la città diventi un’area di passaggio o di insediamenti senza un’adeguata valutazione degli impatti.
«Piacenza non può essere trattata come una piattaforma disponibile a ogni nuova pressione insediativa senza una lettura complessiva degli effetti sul territorio». Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, annunciando un’interrogazione alla Giunta regionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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