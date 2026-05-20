Suocero padre-padrone assolti coniugi denunciati dalla nuora | Il patriarcato non è materia penale

Due coniugi albanesi, residenti in Italia da trent'anni, sono stati assolti con formula piena dall'accusa di maltrattamenti nei confronti della nuora. La loro posizione legale si è chiarita con la decisione di un giudice di assolverli perché il fatto non sussiste. La vicenda aveva sollevato discussioni sul ruolo di un suocero considerato un padre-padrone, ma la sentenza ha escluso ogni responsabilità penale. La causa si è conclusa con l’assoluzione dei coniugi, che avevano negato le accuse.

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