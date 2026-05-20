Suocero padre-padrone assolti coniugi denunciati dalla nuora | Il patriarcato non è materia penale
Due coniugi albanesi, residenti in Italia da trent'anni, sono stati assolti con formula piena dall'accusa di maltrattamenti nei confronti della nuora. La loro posizione legale si è chiarita con la decisione di un giudice di assolverli perché il fatto non sussiste. La vicenda aveva sollevato discussioni sul ruolo di un suocero considerato un padre-padrone, ma la sentenza ha escluso ogni responsabilità penale. La causa si è conclusa con l’assoluzione dei coniugi, che avevano negato le accuse.
Assolti “perché il fatto non sussiste” i coniugi albanesi Ardian e Merita Halili, residenti in Italia da 30 anni e accusati di maltrattamenti contro la nuora Ermenita Halili.Lo ha stabilito, con sentenza del 15 maggio, il giudice della Prima Sezione Penale del Tribunale di Foggia, Gabriele. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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