Sul voto di scambio Costagli assolto | Non fu calunnia
La Corte d’appello di Firenze ha deciso di assolvere Luigi Costagli dall’accusa di calunnia, annullando la condanna di primo grado. Nel dicembre 2022, il tribunale di Grosseto lo aveva condannato a oltre due anni di carcere. La decisione della corte toscana ha portato a un ribaltamento totale della precedente sentenza, che aveva stabilito la colpevolezza dell’imputato nel procedimento legato al voto di scambio.
FOLLONICA La Corte d’appello di Firenze ha assolto Luigi Costagli dall’accusa di calunnia, ribaltando completamente la sentenza del tribunale di Grosseto che nel dicembre 2022 lo aveva condannato a due anni e tre mesi di reclusione. La decisione dei giudici fiorentini chiude, almeno per ora, uno dei capitoli più controversi della lunga vicenda giudiziaria nata attorno al presunto " voto di scambio " durante la campagna elettorale follonichese del 2019. L’esito si inserisce in un quadro giudiziario di clamoroso doppio ribaltamento: nel maggio 2024, infatti, la stessa Corte d’appello aveva condannato Costagli per diffamazione, dopo un’assoluzione ottenuta in primo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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