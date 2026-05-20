Sul voto di scambio Costagli assolto | Non fu calunnia

La Corte d’appello di Firenze ha deciso di assolvere Luigi Costagli dall’accusa di calunnia, annullando la condanna di primo grado. Nel dicembre 2022, il tribunale di Grosseto lo aveva condannato a oltre due anni di carcere. La decisione della corte toscana ha portato a un ribaltamento totale della precedente sentenza, che aveva stabilito la colpevolezza dell’imputato nel procedimento legato al voto di scambio.

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