Sul rosso del TC Bonacossa Bonfiglio Massellani senza affanni Pistola unica italiana in corsa

Nella giornata di oggi al TC Bonacossa di Milano si sono disputati gli incontri del primo turno della 66esima edizione del Trofeo Bonfiglio, torneo internazionale juniores su terra battuta. I tennisti italiani hanno ottenuto risultati positivi: Bonfiglio e Massellani hanno vinto senza difficoltà, mentre una sola giocatrice italiana rimane in corsa nel torneo. La competizione prosegue con altri incontri in programma nelle prossime ore.

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Giornata di riscatto per i tennisti italiani impegnati negli incontri che completavano il primo turno nella 66esima edizione del Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores del TC Bonacossa di Milano (terra battuta). Il tabellone singolare maschile registra la vittoria convincente di Simone Massellani. Il piemontese, diventato il numero 1 d’Italia nella classifica mondiale ITF juniores, ha allungato la sua serie positiva superando 61, 62 il canadese Benjamin Azar. Convincono anche Davide Ciaschetti (63, 63 allo statunitense Tanishk Konduri). Filippo Alfano (76, 63 al francese Matisse Martin) e l’atteso Matteo Gribaldo contro il qualificato Jordan Lee (67, 63, 75). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sul rosso del TC Bonacossa. Bonfiglio, Massellani senza affanni. Pistola unica italiana in corsa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pistola finta ma senza tappo rosso: provvedimento del Questore per un quattordicenne bareseIl Questore di Bari, Annino Gargano, ha firmato un provvedimento di Avviso Orale nei confronti di un ragazzo di 14 anni. Fermato con pistola scacciacani senza tappo rosso e coltello: 31enne denunciatoUn controllo stradale si è trasformato in un intervento ad alta tensione nella notte tra il 7 e l’8 maggio a Parma. Sul rosso del TC Bonacossa. Bonfiglio, Massellani senza affanni. Pistola unica italiana in corsaIl piemontese domina Azar nel primo turno del maschile. Nel femminile già eliminate. Vignolini, Severi e Casticani. sport.quotidiano.net