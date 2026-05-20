La finale del Grande Fratello VIP 2026 si è svolta con la conduzione di Ilary Blasi e ha visto Alessandra Mussolini aggiudicarsi la vittoria, ottenendo il 56% delle preferenze nel televoto finale. Sul podio si è piazzato anche Raimondo Todaro, che si è classificato terzo. La trasmissione, durata diversi mesi, ha coinvolto numerosi concorrenti che si sono sfidati in varie prove e discussioni prima di arrivare all’ultimo atto. La serata si è conclusa con la proclamazione del vincitore e la premiazione.

L a lunga corsa del Grande Fratello VIP 2026 si è conclusa con la vittoria di Alessandra Mussolini, che nella finalissima condotta da Ilary Blasi ha conquistato il pubblico superando all’ultimo televoto Antonella Elia con il 56% delle preferenze. Finisce così un’edizione che, pur senza brillare negli ascolti, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico, che sui social non ha mai smesso di commentare tutto quello che è successo nella Casa. Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione X Leggi anche › Chi vincerà il “Grande Fratello Vip 2026”? La finale al veleno di stasera, i sondaggi Grande Fratello Vip 2026, vince Alessandra Mussolini: battuta Antonella Elia al televoto finale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sul podio anche Raimondo Todaro, terzo classificato

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