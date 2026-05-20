Suicidi aggressioni bambini nati e cresciuti dietro le sbarre Il rapporto Antigone 2026 svela cosa succede davvero all' interno degli istituti penitenziari italiani

Il rapporto Antigone 2026 fornisce una panoramica dettagliata delle condizioni all’interno degli istituti penitenziari italiani, evidenziando episodi di suicidi, aggressioni e le difficoltà dei bambini nati e cresciuti dietro le sbarre. Tra le criticità segnalate ci sono celle sovraffollate con letti a castello che quasi toccano il soffitto, la mancanza di acqua calda e l’utilizzo degli spazi per il bagno anche come area dove si consumano i pasti.

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