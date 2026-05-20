Suicidi aggressioni bambini nati e cresciuti dietro le sbarre Il rapporto Antigone 2026 svela cosa succede davvero all' interno degli istituti penitenziari italiani
Il rapporto Antigone 2026 fornisce una panoramica dettagliata delle condizioni all’interno degli istituti penitenziari italiani, evidenziando episodi di suicidi, aggressioni e le difficoltà dei bambini nati e cresciuti dietro le sbarre. Tra le criticità segnalate ci sono celle sovraffollate con letti a castello che quasi toccano il soffitto, la mancanza di acqua calda e l’utilizzo degli spazi per il bagno anche come area dove si consumano i pasti.
L etti a castello così alti da sfiorare il soffitto. Senz’acqua calda. Un bagno nello stesso ambiente dove si mangia. Non è la scena di un film, purtroppo, è la realtà quotidiana di oltre sessantaquattromila persone rinchiuse nelle carceri italiane, fotografata dal ventiduesimo rapporto annuale di Antigone, l’associazione che monitora le condizioni di detenzione nel nostro paese, realizzato attraverso 102 visite negli istituti penitenziari di tutta la penisola e pubblicato nel maggio 2026. Il titolo scelto quest’anno dice tutto: Tutto chiuso. Aperitivo in carcere con le detenute di San Vittore X Dietro le sbarre: la vita vera dei detenuti nelle carceri italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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