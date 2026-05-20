Successo per Ferrara in prima serata | 17% di share in tv con Alberto Angela

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì sera, la trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto Angela ha registrato un buon ascolto, conquistando il 17% di share. La puntata di “Ulisse - Il piacere della scoperta” ha attirato un pubblico considerevole, confermando l’interesse degli spettatori per i programmi culturali e di approfondimento. La trasmissione ha avuto un riscontro positivo in termini di ascolti, consolidando la sua presenza nella prima serata televisiva.

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Successo per Ferrara in prima serata tv lunedì su Rai 1. La puntata di “ Ulisse - Il piacere della scoperta ” - condotto da Alberto Angela - dedicata alla figura di Lucrezia Borgia, profondamente legata anche al territorio ferrarese, ha registrato un alto gradimento televisivo, con il 17,6% di share. Il programma divulgativo di Rai Cultura ha raggiunto numeri superiori anche rispetto ai “I Cesaroni” (13%), posizionandosi al primo posto tra le trasmissioni in prima serata. 2.675.000 spettatori hanno potuto godere del patrimonio culturale, artistico e identitario di Ferrara, attraverso riprese di via delle Volte, Palazzo Ducale - ora palazzo del Municipio -, Castello Estense e Monastero del Corpus Domini, dove è sepolta Lucrezia Borgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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