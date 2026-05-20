Successo per Ferrara in prima serata | 17% di share in tv con Alberto Angela

Lunedì sera, la trasmissione di Rai 1 condotta da Alberto Angela ha registrato un buon ascolto, conquistando il 17% di share. La puntata di “Ulisse - Il piacere della scoperta” ha attirato un pubblico considerevole, confermando l’interesse degli spettatori per i programmi culturali e di approfondimento. La trasmissione ha avuto un riscontro positivo in termini di ascolti, consolidando la sua presenza nella prima serata televisiva.

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Successo per Ferrara in prima serata tv lunedì su Rai 1. La puntata di “ Ulisse - Il piacere della scoperta ” - condotto da Alberto Angela - dedicata alla figura di Lucrezia Borgia, profondamente legata anche al territorio ferrarese, ha registrato un alto gradimento televisivo, con il 17,6% di share. Il programma divulgativo di Rai Cultura ha raggiunto numeri superiori anche rispetto ai “I Cesaroni” (13%), posizionandosi al primo posto tra le trasmissioni in prima serata. 2.675.000 spettatori hanno potuto godere del patrimonio culturale, artistico e identitario di Ferrara, attraverso riprese di via delle Volte, Palazzo Ducale - ora palazzo del Municipio -, Castello Estense e Monastero del Corpus Domini, dove è sepolta Lucrezia Borgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Successo per Ferrara in prima serata: 17% di share in tv con Alberto Angela ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ferrara in prima serata su Rai Uno: in onda la puntata di 'Ulisse' con Alberto Angela Ascolti tv, ‘Scherzi a parte’ vince prima serata con 26% di share(Adnkronos) – 'Scherzi a parte', in onda ieri lunedì 2 marzo su Canale 5, ha vinto la la sfida del prime time con 3. Ieri su #RAI1 è andato in onda con @albertoangela nel programma ULISSE Lucrezia Borgia: la realtà di un mito Lucrezia Borgia, figura femminile del Rinascimento spesso messa in cattiva luce per strategie politiche ed economiche dell’epoca. Dietro le legg x.com LUNEDÌ 18 MAGGIO FERRARA PROTAGONISTA SU RAI 1, CON ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA. ALBERTO ANGELA RACCONTERÀ LUCREZIA BORGIA IN LA REALTÀ DI UN MITODOMANI FERRARA PROTAGONISTA SU RAI 1, CON ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA. ALBERTO ANGELA RACCONTERÀ LUCREZIA BORGIA IN LA REALTÀ DI UN MITO Lunedì 18 maggio in prima serata su Rai1 terzo appunt ... cronacacomune.it Angela ripercorrerà le tante vicende oscure che hanno riguardato Borgia, ma aprirà anche a nuove interpretazioni delle ricerche storicheSu Rai 1 stasera, lunedì 18 maggio 2026, Alberto Angela torna con una puntata di Ulisse dedicata a Lucrezia Borgia. Le anticipazioni di oggi. gazzetta.it