Il Festival di Cannes 2026 ha vissuto un momento di autentica emergenza nella serata di martedì 19 maggio, quando una proiezione stampa del nuovo film di Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, è stata bruscamente interrotta per permettere ai soccorsi di intervenire. L’episodio, avvenuto al cinema Bazin all’interno del Palais des Festivals, ha coinvolto uno spettatore anziano che si è accasciato sulla poltrona circa quindici minuti dopo l’inizio della proiezione delle 18:15 di Bitter Christmas, il titolo in competizione del maestro spagnolo. La coincidenza che ha colpito i presenti è stata quasi inquietante: il malore si è verificato proprio durante una sequenza ospedaliera del film. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Succede tutto durante una scena in ospedale: caos alla proiezione di Almodóvar a Cannes 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

He Thought It Was Just an Abscess — What Doctors Removed Left Everyone Screaming!

Sullo stesso argomento

Cannes 2026: malore in sala durante il film di Almodóvar, proiezione interrottaIl Festival di Cannes 2026 ha vissuto momenti di tensione nella serata del 19 maggio, quando la proiezione di Amarga Navidad, il nuovo film di Pedro...

Cannes, evacuata la sala durante la proiezione del nuovo film di Almodóvar: spettatore colpito da maloreLa proiezione stampa di "Amarga Navidad" di Almodóvar a Cannes è stata evacuata dopo il malore di uno spettatore nella sala Bazin.

Una persona in una regia TV ha pensato potrebbe essere una buona idea non far vedere cosa succede in area di rigore durante un corner e nessuno gli ha fatto capire che fosse una stronzata x.com

Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit

Dimissioni durante il periodo di prova, la Cassazione cambia tutto: ecco cosa succedeDimissioni, credit Imagoeconomica La normativa vigente stabilisce che le dimissioni del rapporto di lavoro ... msn.com

Freddo: cambia tutto! Cosa succede adesso alle TemperatureFreddo e gelate stop. Ci sono importanti novità sul fronte delle temperature: nei prossimi giorni , infatti, cambierà tutto, o quasi. Proprio con l'avvio di Dicembre, che apre ufficialmente la porta ... ilmeteo.it