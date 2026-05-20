Sub Recuperati due corpi

Nella giornata di oggi sono stati recuperati i corpi della professoressa e di un uomo, morti nella giornata di giovedì scorso. Le operazioni di estrazione si sono svolte nel rispetto delle procedure di sicurezza e hanno coinvolto le forze dell'ordine e i soccorritori. Al momento non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sui dettagli dell’incidente. La notizia ha suscitato molta attenzione nella comunità locale, che attende aggiornamenti sulle indagini in corso.

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I corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri – morti giovedì scorso durante un’immersione a sessanta metri di profondità nelle acque dell’atollo di Vaavu alle Maldive – sono stati riportati in superficie ieri, mentre se le condizioni saranno favorevoli potranno essere recuperati oggi quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Tutte e quattro le vittime si trovavano nella parte più remota della grotta di Dhekunu Kandu, la Grotta degli squali, piena di cunicoli e destinata solo a subacquei più che esperti. I due corpi sono stati recuperati in profondità dai tre specialisti finlandesi fatti arrivare sul posto da Dan Europe, la Fondazione con sede a Roseto degli Abruzzi specializzata in interventi estremi: una donna, Jenni Westerlund, e due uomini, Sami Paakkarinen e Patrik Groenqvist. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sub Recuperati due corpi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, recuperati due corpi dei sub italiani Sullo stesso argomento Maldive, recuperati due corpi dei sub italianiSono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante l’immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Maldive, recuperati i corpi di due sub italiani: l'immersione dei sommozzatori finlandesiI sommozzatori finlandesi del team specialistico coordinato da Dan Europe (Divers’ Alert Network) hanno recuperato i corpi di due dei cinque... Sono stati recuperati alle #Maldive i corpi di due dei #sub italiani morti nella Grotta degli squali dell’arcipelago di #Vaavu. Si tratta di quelli della professoressa Monica #Montefalcone e di Federico #Gualtieri. #Tg1 Matteo Alviti x.com Due dei quattro sub italiani dispersi sono stati recuperati reddit Sub italiani morti alle Maldive, recuperati i corpi di Montefalcone e Gualtieri dalla Grotta degli SqualiRecuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, morti alle Maldive durante un'immersione. Attesa per il recupero degli altri due sub ... virgilio.it Sono stati recuperati i corpi di due dei sub italiani morti alle MaldiveIl team di ricerca che sta cercando di recuperare i corpi di quattro dei cinque sub morti in una grotta alle Maldive è riuscito a estrarne due: sono Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. L’operazi ... ilpost.it