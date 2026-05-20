Studio Visit - Sara Zunino al Chiasso Perduto

Domenica 31 maggio, presso il Chiasso Perduto, sarà possibile visitare temporaneamente lo studio dell’artista Sara Zunino. L’evento si svolgerà dalle 18 alle 20 e fa parte di una residenza artistica condotta da Monair Hyman. La visita include l’esposizione di alcune delle sue opere e l’accesso agli spazi di lavoro utilizzati durante il periodo di residenza. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere da vicino il processo creativo dell’artista.

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Domenica 31 maggio dalle ore 18.00 alle 20.00 Chiasso Perduto ospiterà lo studio visit temporaneo di Sara Zunino, nell’ambito della residenza di Monair Hyman. La curatrice Margaret Sgarra presenterà il lavoro delle artiste in dialogo all’interno dello spazio. Opere d’arte, bozzetti e alcuni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Primigenio al Chiasso PerdutoAbitare se stessi nel senso primordiale è un’esplorazione che Delfina Velar de Irigoyen, artista argentina in residenza, ha sperimentato limitando... Catalografia al Chiasso PerdutoLa ricerca di Mariangeles Blanco, artista argentina multidisciplinare, si propone come un archivio della memoria, non nel senso tradizionale, ma come...