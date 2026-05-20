studenti universitari e del pascal collaborano con flashstart

Gli studenti universitari e del Pascal stanno collaborando con FlashStart, un’azienda che offre una piattaforma di protezione della navigazione tramite DNS. La società ha annunciato il lancio della versione FlashStart 2026, presentata come la più veloce al mondo in questo settore, secondo i dati di DNSperf. La piattaforma viene utilizzata quotidianamente da più di 32 milioni di utenti. Questa iniziativa coinvolge diverse parti e segna un aggiornamento importante per l’azienda.

FlashStart, la soluzione più veloce al mondo per la protezione della navigazione secondo DNSperf e utilizzata ogni giorno da oltre 32 milioni di utenti, annuncia il rilascio della nuova piattaforma FlashStart 2026. La nuova soluzione per la cybersecurity dell’azienda cesenate è stata protagonista di un riorganizzazione totale. Determinante per lo sviluppo del progetto è stato anche il contributo del team del professor Mirko Viroli, presidente del consiglio del Campus di Cesena dell’Università di Bologna e professore ordinario di Sistemi per l’Elaborazione dell’Informazione presso il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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