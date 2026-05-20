Tre studenti di circa 15 anni sono stati investiti da una Porsche mentre si trovavano davanti a un istituto scolastico nel comune di Motta di Livenza. L'incidente si è verificato intorno alle 13, quando il veicolo, condotto da un uomo di 30 anni, ha investito i ragazzi che si trovavano in prossimità dell’ingresso. I tre giovani sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - Tre studenti sono stati travolti da una Porsche guidata da un 30enne fuori dall'istituto Scarpa: l'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, mercoledì 20 maggio, a Motta di Livenza. I soccorsi I tre 15enni sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto. I soccorsi hanno prestato le prime cure necessarie per poi trasportare gli studenti in ospedale: non sarebbero in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dagli accertamenti eseguiti, il conducente del veicolo è risultato in regola con i documenti di guida e con gli obblighi assicurativi e di revisione. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Studenti travolti da una Porsche davanti a scuola: tre 15enni portati in ospedale

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