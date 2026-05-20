Strage di Calenzano chiuse le indagini per 9 indagati | 7 sono di Eni Commessi errori non scusabili

La Procura di Prato ha notificato la chiusura delle indagini relative alla strage avvenuta nel deposito di carburanti di Calenzano il 9 dicembre 2024, che ha causato cinque morti, 27 feriti e ingenti danni materiali. Sono nove le persone indagate, tra cui sette dipendenti di Eni, e sono stati evidenziati errori considerati non scusabili. La vicenda ha portato all’attenzione delle autorità le responsabilità legate alla sicurezza del sito.

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