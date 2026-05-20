Strage di Calenzano chiuse le indagini per 9 indagati | 7 sono di Eni Commessi errori non scusabili
La Procura di Prato ha notificato la chiusura delle indagini relative alla strage avvenuta nel deposito di carburanti di Calenzano il 9 dicembre 2024, che ha causato cinque morti, 27 feriti e ingenti danni materiali. Sono nove le persone indagate, tra cui sette dipendenti di Eni, e sono stati evidenziati errori considerati non scusabili. La vicenda ha portato all’attenzione delle autorità le responsabilità legate alla sicurezza del sito.
Per la strage al deposito di carburanti dell'Eni a Calenzano - che il 9 dicembre 2024 provocò 5 morti, 27 feriti e ingenti danni materia - la Procura di Prato ha notificato la chiusura delle indagini a 9 persone, 7 delle quali dipendenti Eni. Quel giorno furono commessi errori "gravi e inescusabili". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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