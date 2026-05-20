A Bergamo sono iniziati i lavori per rinnovare 57 passaggi pedonali lungo alcune strade principali. Gli interventi prevedono il rifacimento degli attraversamenti, dei marciapiedi e l’installazione di nuove luci. I lavori sono partiti da via Pasteur e via Broseta, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli utenti della strada. L’intervento coinvolge diverse vie della città, con l’intento di rendere più agevoli e sicure le attraversate per pedoni e cittadini.

L’INTERVENTO. Saranno rifatti attraversamenti, marciapiedi e illuminazione. Si parte da via Pasteur e via Broseta. Rota: «Attenzione anche alle scuole». C’è un prima e un dopo, ogni volta che la città si ritrova a fare i conti con una tragedia sulle strade. Il tema della sicurezza degli attraversamenti pedonali è tornato con forza al centro del dibattito dopo l’incidente in piazza Risorgimento che una settimana fa è costato la vita al piccolo Giulio Lovera. Un episodio che ha riacceso domande, timori e richieste di interventi concreti da parte dei residenti. E mentre la città si interroga su come rendere più sicuri gli spazi urbani per pedoni e ciclisti, il Comune ha dato il via a un Piano diffuso di interventi che nei prossimi mesi interesserà decine di strade tra centro e quartieri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Strade sicure, a Bergamo via ai lavori per 57 passaggi pedonali

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