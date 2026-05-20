Strade e politica la galleria umbra della Due Mari diventa una frontiera da conquistare | scontro tra Marchetti e De Rebotti

Le elezioni nazionali si avvicinano e il periodo delle nozze tra l'amministrazione regionale della Presidente Proietti con gli elettori, dopo quasi due anni di governo, si è inevitalbilmente concluso e il matrimonio ora si inizia a basare su risultati e progetti da attuare. D'altra parte, nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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