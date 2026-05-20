Storie di Colori | a Venezia la mostra su adolescenza e malattia oncologica
A Venezia è in corso la mostra fotografica intitolata “Storie di Colori (non superpoteri)”, un progetto che coinvolge adolescenti della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova. I partecipanti, giovani affetti da malattia oncologica, hanno utilizzato le immagini per condividere la propria esperienza di cura. La mostra presenta le fotografie realizzate dai ragazzi, offrendo uno sguardo diretto e personale sulla loro quotidianità e sui percorsi di cura affrontati.
A Venezia arriva la mostra fotografica “STORIE DI COLORI (non superpoteri)”, il progetto artistico e sociale dedicato agli Stranger Teens, ragazzi e ragazze della Clinica di Oncoematologia Pediatrica di Padova che hanno trasformato la loro esperienza di cura in un racconto fatto di immagini. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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