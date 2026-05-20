Storia di una balena e dell’uomo che per salvarla l’ha fatta soffrire di più

Il 15 maggio scorso, una megattera è stata avvistata arenata vicino ad Anholt, attirando l’attenzione di molti. L’animale, noto per le sue numerose spiaggiate nel Baltico, era stato salvato in passato attraverso un’operazione complessa che aveva coinvolto volontari e tecnici. Dopo vari tentativi di rimetterla in mare, la balena non è riuscita a sopravvivere e alla fine è morta. La vicenda ha suscitato grande interesse e numerose discussioni sulle modalità di intervento e tutela degli esemplari marini.

L’hanno avvistata il 15 maggio scorso arenata vicino ad Anholt. Timmy, la megattera spiaggiatasi più volte nel Baltico e poi rimessa in mare con un’operazione di salvataggio che ha tenuto milioni di tedeschi col fiato sospeso, era morta. Ora della sua carcassa si cibano i gabbiani che planano a decine nelle acque basse dove galleggia. Timmy era entrato nel Mar Baltico a marzo e si era perso nelle sue acque poco salate dove le balene sopravvivono a fatica. Il nome veniva dalla spiaggia di Timmendorfer Strand, dove era stato avvistato la prima volta. I biologi marini avevano detto che Timmy era debole e non ce l’avrebbe fatta. Ma la Germania si è impegnata lo stesso in un’opera di salvataggio. 🔗 Leggi su Open.online

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