Stop alle file sul marciapiede in via Brigata Regina | inaugurata la nuova sala d' attesa del Casellario

È stata aperta al pubblico una nuova sala d’attesa presso gli uffici del casellario giudiziale, situati in via Brigata Regina 6. L’inaugurazione è avvenuta nei giorni scorsi, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi amministrativi e ridurre le code sul marciapiede. La struttura, che sostituisce gli spazi precedenti, è stata realizzata per facilitare l’attesa dei cittadini presso gli uffici della Procura. La nuova sala si trova all’interno dell’edificio e permette di svolgere le operazioni in modo più comodo.

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