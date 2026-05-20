Stop alle file sul marciapiede in via Brigata Regina | inaugurata la nuova sala d' attesa del Casellario
È stata aperta al pubblico una nuova sala d’attesa presso gli uffici del casellario giudiziale, situati in via Brigata Regina 6. L’inaugurazione è avvenuta nei giorni scorsi, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi amministrativi e ridurre le code sul marciapiede. La struttura, che sostituisce gli spazi precedenti, è stata realizzata per facilitare l’attesa dei cittadini presso gli uffici della Procura. La nuova sala si trova all’interno dell’edificio e permette di svolgere le operazioni in modo più comodo.
L'inaugurazione della nuova sala d'attesa degli uffici del casellario giudiziale della Procura di Bari, situata in via Brigata Regina 6, segna un momento di svolta per il rapporto tra istituzioni e cittadinanza. Il procuratore della Repubblica, Roberto Rossi, e il sindaco di Bari, Vito Leccese. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Terrorists launch an advanced bombing! A retired fighter pilot takes to the sky to wipe them out!
Sullo stesso argomento
Fiume Seveso, attesa finita: inaugurata a Senago la vasca di laminazione. Sala gioisce: “Milano ora rischia meno”Senago (Milano), 20 marzo 2026 – "Finalmente mettiamo in sicurezza un quadrante importante di Milano".
Inaugurata la nuova sala Auser realizzata con le donazioni post alluvioneC’erano decine di persone, molte delle quali rimaste in piedi vista la grande affluenza, all’inaugurazione della nuova sala riunioni e conferenze di...