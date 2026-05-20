Stop ai progetti commerciali sull’aeroporto

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un comitato che si oppone ai progetti commerciali sull’aeroporto ha raccolto altre centinaia di firme a sostegno della propria posizione. Nonostante questa nuova adesione, il gruppo continua a portare avanti le proprie attività e a difendere le proprie posizioni. La mobilitazione si concentra sul mantenimento dell’area senza interventi di natura commerciale e sulla tutela del parco. La richiesta di fermare i progetti di sviluppo legati all’aeroporto rimane centrale nelle iniziative del comitato.

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Sono state raccolte altre centinaia di firme dal comitato Difesa Parco Nord No aeroporto commerciale, ma l’impegno del gruppo non si ferma. Il 28 maggio è stato infatti convocato un presidio davanti al Pirellone per ribadire il "no" alla trasformazione dello scalo. Quel giorno si riunirà la commissione del Consiglio regionale per discutere la risoluzione e prendere una decisione definitiva sull’aeroporto di Bresso e le ipotesi di sviluppo prospettate da Enac. Attualmente è in vigore il protocollo di intesa del 2007, che esclude opere o interventi che configurino un potenziamento della capacità di traffico. Negli ultimi anni, però, Enac ha... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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