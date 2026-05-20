Un comitato che si oppone ai progetti commerciali sull’aeroporto ha raccolto altre centinaia di firme a sostegno della propria posizione. Nonostante questa nuova adesione, il gruppo continua a portare avanti le proprie attività e a difendere le proprie posizioni. La mobilitazione si concentra sul mantenimento dell’area senza interventi di natura commerciale e sulla tutela del parco. La richiesta di fermare i progetti di sviluppo legati all’aeroporto rimane centrale nelle iniziative del comitato.

Sono state raccolte altre centinaia di firme dal comitato Difesa Parco Nord No aeroporto commerciale, ma l’impegno del gruppo non si ferma. Il 28 maggio è stato infatti convocato un presidio davanti al Pirellone per ribadire il "no" alla trasformazione dello scalo. Quel giorno si riunirà la commissione del Consiglio regionale per discutere la risoluzione e prendere una decisione definitiva sull’aeroporto di Bresso e le ipotesi di sviluppo prospettate da Enac. Attualmente è in vigore il protocollo di intesa del 2007, che esclude opere o interventi che configurino un potenziamento della capacità di traffico. Negli ultimi anni, però, Enac ha... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Stop ai progetti commerciali sull’aeroporto"

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