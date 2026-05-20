Stellantis | l’elettrica sotto i 15mila euro? Il piano per il 2028

Stellantis ha annunciato un piano per lanciare un’auto elettrica sotto i 15mila euro entro il 2028. La casa automobilistica intende sviluppare questa vettura senza coinvolgere partner cinesi, puntando sulla propria capacità di produzione e ricerca. La strategia prevede modifiche nello stabilimento di Pomigliano, che potrebbe essere coinvolto nella produzione di questo modello economico. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di realizzazione né sui possibili rischi legati alla nuova impostazione produttiva.

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