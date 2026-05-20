Stellantis | l’elettrica sotto i 15mila euro? Il piano per il 2028

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stellantis ha annunciato un piano per lanciare un’auto elettrica sotto i 15mila euro entro il 2028. La casa automobilistica intende sviluppare questa vettura senza coinvolgere partner cinesi, puntando sulla propria capacità di produzione e ricerca. La strategia prevede modifiche nello stabilimento di Pomigliano, che potrebbe essere coinvolto nella produzione di questo modello economico. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di realizzazione né sui possibili rischi legati alla nuova impostazione produttiva.

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? Punti chiave Come farà Stellantis a produrre un'elettrica economica senza partner cinesi?. Quali rischi corre lo stabilimento di Pomigliano con la nuova strategia?. Perché i sindacati temono l'impatto dei partner tecnologici extra-europei?. Cosa accadrà alla produzione di Cassino durante questa transizione elettrica?.? In Breve Progetto E-car con produzione prevista a Pomigliano entro il 2028.. Antonio Filosa coordina la strategia per la mobilità urbana sostenibile.. Sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e AqcfR chiedono certezze occupazionali.. Titolo Stellantis in calo dello 0,67% a 6,35 euro nell'ultima sessione..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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