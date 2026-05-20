Stellantis il contropiano industriale della Fiom | Ecco la situazione in Italia e cosa serve

Negli ultimi cinque anni, il settore automobilistico ha registrato una riduzione significativa dell’attività produttiva, con un tasso di utilizzo degli impianti che si attesta intorno al 23 per cento. Durante questo periodo, sono state effettuate pesanti svalutazioni delle linee produttive e circa 12.000 posti di lavoro sono stati eliminati. Questa situazione riguarda direttamente il settore industriale collegato a grandi aziende del comparto e ha coinvolto anche le aziende fornitrici e le attività correlate.

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Un tasso di utilizzo degli impianti intorno al 23 per cento, pesanti svalutazioni delle linee produttive e circa 12mila posti di lavoro persi in cinque anni. Mentre le principali alleanze con i partner cinesi, al centro della strategia di Stellantis per tentare di rilanciare la casa costruttrice di auto, fanno rotta verso la Spagna e la Francia. La Fiom-Cgil presenta il suo contropiano industriale alla vigilia degli annunci ufficiali dell’ad Antonio Filosa, in programma giovedì a Auburn Hills, in Michigan. Le mosse del Ceo sono state in larga parte anticipate in questi giorni, compresa la decisione di lanciare il progetto E-car in Italia, nella fabbrica di Pomigliano d’Arco, in sostituzione delle due city già previste nel 2028. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Fiom Cgil analizza la crisi della Menarini e le prospettive per il rilancio industrialeLa mattina del 2 aprile alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà una conferenza stampa nella quale sarà presentato il... Leggi anche: Sostenibilità, Ponti (Confindustria): "Italia leader della circolarità, ora serve una politica industriale" Stellantis, anche i sindacati aspettano il nuovo piano industrialeRispetto agli impegni assunti con il Piano Italia c'è un futuro della produzione italiana tutto da definire, tra impegni da confermare e nuovi investimenti ... auto.it Stellantis pronta a svelare il nuovo piano industriale: le previsioni degli analistiI temi riguarderanno il contenimento dei costi, la strategia industriale in Europa e Nord America, le partnership con i produttori cinesi e la revisione della politica di allocazione del capitale. calcioefinanza.it