Stellantis ha annunciato una nuova alleanza con Dongfeng, focalizzata sul settore dell’elettrico in Europa. La collaborazione prevede l’introduzione di tecnologie cinesi direttamente nelle concessionarie del gruppo e influenzerà la produzione di veicoli in Francia. Sono stati individuati alcuni modelli elettrici che beneficeranno delle novità tecnologiche e delle strategie condivise tra le due aziende. La partnership mira a rafforzare la presenza del marchio nel mercato europeo delle auto a zero emissioni.

? Punti chiave Come influenzerà la produzione in Francia il prezzo dei nuovi modelli?. Quali tecnologie cinesi arriveranno direttamente nelle concessionarie Stellantis?. Chi gestirà concretamente la distribuzione dei veicoli premium Voyah?. Perché Stellantis ha scelto proprio Dongfeng per dominare l'elettrico?.? In Breve Stellantis deterrà il 51% della nuova società con il 49% di Dongfeng.. Distribuzione dei modelli premium Voyah tramite la rete commerciale Stellantis in Europa.. Possibile produzione dei veicoli Dongfeng presso lo stabilimento di Rennes in Francia.. Collaborazione trentennale tra i gruppi già attiva con la joint venture DPCA.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellantis e Dongfeng: nuova alleanza per l’elettrico in Europa

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