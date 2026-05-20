Stellantis-Dongfeng | Voyah a Rennes Cassino esclusa di nuovo?

Da ilgiornaledigitale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dall’Investor Day di Auburn Hills, in cui il CEO di Stellantis presenterà il nuovo piano industriale, viene annunciata la firma di un memorandum d’intesa tra Stellantis e Dongfeng Group. La collaborazione riguarda la creazione di una joint venture europea, con Stellantis che deterrà il 51 per cento delle quote. Questa intesa segue le recenti notizie sulla presenza di Voyah a Rennes e sulla possibile esclusione di Cassino dal progetto di produzione, alimentando speculazioni sul futuro degli stabilimenti italiani.

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A poche ore dall’Investor Day di Auburn Hills, dove domani 21 maggio Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale Stellantis, arriva l’annuncio più atteso: Stellantis e Dongfeng Group hanno firmato un memorandum d’intesa per una joint venture europea, controllata 51:49 da Stellantis. La produzione dei SUV elettrici premium del brand cinese Voyah si farà a Rennes, in Francia. Cassino, ancora una volta, resta fuori dai giochi. Voyah Free, SUV elettrico premium di Dongfeng: è il primo modello del marchio cinese destinato alla produzione europea. Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Una joint venture 51:49 con sede in Europa. La nuova entità sarà controllata da Stellantis al 51%, con il 49% in mano a Dongfeng. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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