Stellantis Cassino il Consiglio regionale si compatta | Difendere lavoro e produzione

Il Consiglio regionale del Lazio si è riunito in seduta straordinaria a Cassino il 20 maggio 2026 per discutere delle questioni legate allo stabilimento Stellantis. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno espresso l’intenzione di tutelare i posti di lavoro e la produzione all’interno dello stabilimento. La riunione ha coinvolto diversi esponenti politici regionali, che hanno condiviso una posizione compatta sulla necessità di intervenire per garantire la continuità dell’attività industriale. La decisione di convocare la seduta è stata comunicata ufficialmente dalle autorità regionali.

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