Stellantis Cassino il Consiglio regionale si compatta | Difendere lavoro e produzione
Il Consiglio regionale del Lazio si è riunito in seduta straordinaria a Cassino il 20 maggio 2026 per discutere delle questioni legate allo stabilimento Stellantis. Durante l’incontro, i rappresentanti hanno espresso l’intenzione di tutelare i posti di lavoro e la produzione all’interno dello stabilimento. La riunione ha coinvolto diversi esponenti politici regionali, che hanno condiviso una posizione compatta sulla necessità di intervenire per garantire la continuità dell’attività industriale. La decisione di convocare la seduta è stata comunicata ufficialmente dalle autorità regionali.
Cassino, 20 maggio 2026 – Il Consiglio regionale del Lazio, riunito in seduta straordinaria per discutere della situazione dello stabilimento Stellantis di Cassino, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno unitario finalizzato a sostenere il rilancio produttivo del sito industriale di Piedimonte San Germano, la tutela dei livelli occupazionali e il rafforzamento dell’intero comparto automotive del territorio. La seduta, presieduta alternativamente dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e dal vicepresidente Giuseppe Emanuele Cangemi, ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenuto nel dibattito istituzionale dedicato alla crisi dello stabilimento automobilistico e alle prospettive dell’intero indotto produttivo del territorio frusinate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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