Stellantis a Pomigliano sarà prodotta la nuova e-car auto elettrica compatta ed economica

Stellantis ha annunciato che una nuova auto elettrica compatta ed economica sarà prodotta nello stabilimento di Pomigliano. La notizia è stata resa nota dall’amministratore delegato dell'azienda, che ha condiviso alcune anticipazioni sul piano strategico, senza specificare dettagli tecnici o date precise. La produzione di questo modello si inserisce in una fase di espansione della casa automobilistica nel settore delle vetture elettriche. La comunicazione arriva in un momento di attenzione crescente sul mercato delle auto a zero emissioni.

L'annuncio è arrivato dall'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che ha rivelato alcune anticipazioni sul piano strategico dell'azienda automobilistica. La produzione della nuova auto elettrica inizierà nello stabilimento di Pomigliano, in provincia di Napoli, nel 2028. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Industria e Finanza Auto elettrica low cost, Stellantis arriva la nuova city car prodotta in Italia

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