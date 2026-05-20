Stefania Brancaccio nuovo Priore dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce

La dottoressa Stefania Brancaccio è stata ufficialmente insediata come nuova Priore dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce. La cerimonia di insediamento si è svolta recentemente, portando di fatto un cambio alla guida dell’ordine religioso. La nomina è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla durata del mandato o sui passaggi successivi. La Brancaccio succede a una precedente guida, assumendo così i compiti legati alla direzione dell’ordine.

Si è insediata ufficialmente la nuova Priore dell’ Augustissima Disciplina della Santa Croce, la dottoressa Stefania Brancaccio. Figura di spicco del mondo imprenditoriale e già nota per il suo impegno nel sociale e nella valorizzazione del capitale umano, Stefania Brancaccio assume la guida di una delle istituzioni laiche più antiche e prestigiose di Napoli, situata nel cuore del quartiere Forcella. L’Augustissima Disciplina della Santa Croce, le cui radici affondano in un’evoluzione storica iniziata nel iniziata nel XIII secolo, rappresenta un baluardo di spiritualità e assistenza e ha annoverato tra i suoi confratelli Papa Leone XIII, padre dell’enciclica sociale “Rerum Novarum” di ispirazione al nostro attuale Pontefice, Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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