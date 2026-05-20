Stazzano spari contro Comune e scuola presi tre stranieri di seconda generazione

A Stazzano si sono verificati episodi di sparatoria contro il Comune e una scuola del paese. Durante un'operazione di polizia, sono stati arrestati tre ragazzi di seconda generazione di origine straniera. Nell’abitazione di uno di loro è stata trovata una pistola calibro 7.65, che è stata sequestrata. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le indagini per chiarire i motivi e il contesto di quanto accaduto. Non ci sono ancora dettagli sui moventi o sulle eventuali conseguenze delle azioni compiute.

I carabinieri hanno arrestato un 19enne e denunciato altri due giovani appena maggiorenni per una serie di colpi esplosi contro alcuni edifici pubblici di Stazzano (Alessandria). Tra questi, la scuola primaria e il Palazzo comunale. I fatti nella notte tra il 7 e l’8 maggio. Durante il sopralluogo i militari hanno notato come porte e finestre non fossero stati danneggiati all’interno degli stabili, ma da diversi proiettili sparati dalla piazza. Sul posto sono intervenuti anche il Nucleo operativo di Novi Ligure e gli uomini della Sezione investigazioni scientifiche del Reparto operativo di Alessandria. Sono stati repertati sette bossoli sparati e tre proiettili inesplosi, tutti riconducibili alla stessa arma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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